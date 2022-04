Nokia : vive hausse

(Boursier.com) — Nokia , qui avait finalement terminé dans le rouge hier malgré la publication de résultats supérieurs aux attentes, reprend 5,8% à 4,9 euros en cette fin de semaine. L'EBIT du 1er trimestre est ressorti 17% supérieur au consensus et les prévisions inchangées sont prudentes, affirme dans une note UBS. La marge brute est le principal élément positif de la publication, à 40,7% contre un consensus de 38,8%, en raison du mix de produits et de la compétitivité des produits selon les analystes. "Bien que nous pensons que les attentes étaient relativement faibles, nous prévoyons un relèvement de 1 à 4% du consensus. Cependant, nous pensons que les prévisions restent prudentes et nous voyons plus de risques à la hausse au fil de l'année".

Oddo BHF maintient de son côté son avis 'neutre' avec une cible ajustée de 5,6 à 5,8 euros. Durant la conférence call, le management s'est montré positif sur la poursuite de la croissance malgré les contraintes à court terme liées à la supply chain et au confinement en Chine, souligne le courtier. Le groupe a souligné que la chaine d'approvisionnement restait tendue, mais prévoit une amélioration au second semestre. La demande reste solide avec un carnet de commandes qui a cru à 2 chiffres sur le trimestre clos. Sur la base de ses nouvelles estimations, le titre se paye 5,6x l'EBITDA 2022 vs Ericsson à 6,3x. L'écart est faible. L'analyste maintient néanmoins sa préférence pour l'opérationnel d'Ericsson, malgré l'affaire avec DoJ qui pèse, mais sur lequel le pire des scénarios semble largement intégré.