Nokia va supprimer jusqu'à 10.000 emplois

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia va tailler dans ses effectifs. L'équipementier télécoms, qui cherche à réduire sa base de coûts d'environ 600 ME d'ici la fin 2023, va supprimer entre 5.000 et 10.000 emplois d'ici 18 à 24 mois. Ces économies permettront de compenser l'augmentation des investissements dans la R&D, les capacités futures, notamment la 5G, le cloud et l'infrastructure numérique, ainsi que d'autres domaines qui profiteront à Nokia à long terme, et les coûts liés à l'inflation des salaires, précise le groupe scandinave. Le management prévoit d'enregistrer environ 600 à 700 ME de frais de restructuration et de charges associées d'ici 2023.