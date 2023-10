Nokia : va supprimer des milliers de postes

(Boursier.com) — Coup de tonnerre chez Nokia ! Si la publication trimestrielle de l'équipementier télécoms s'annonçait compliquée, elle ressort nettement plus faible qu'anticipée et s'accompagne d'une grosse coupe d'effectifs. Le géant scandinave va en effet supprimer jusqu'à 14.000 emplois dans le cadre d'un nouveau plan de réduction des coûts après avoir vu ses résultats se dégrader fortement au troisième trimestre en raison du ralentissement des ventes d'équipements 5G sur des marchés tels que l'Amérique du Nord.

L'entreprise vise entre 800 millions d'euros et 1,2 milliard d'euros d'économies. "Nokia prévoit d'agir rapidement sur le programme avec au moins 400 millions d'euros d'économies en cours d'année en 2024 et 300 millions d'euros supplémentaires en 2025", a indiqué le groupe finlandais.

Sur les trois mois clos fin septembre, Nokia a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 424 millions d'euros (-36%) contre 545,2 ME de consensus, pour des ventes nettes de 4,98 MdsE, en repli de 20% et inférieures aux attentes (5,7 MdsE). La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 8,5% contre 10,5% un an plus tôt et 9,4% de consensus. La marge brute ajustée atteint 39,2% contre 40,4% sur l'exercice précédent et 38,9% attendus.

.

Nokia a réduit ses prévisions concernant le marché adressable total, s'attendant désormais à une baisse de 9% pour l'ensemble du marché des réseaux mobiles en 2023. Il tablait auparavant sur un repli de 2%. Le groupe espère désormais réaliser des performances conformes à ce marché, voire plus rapides que ses pairs, après avoir projeté auparavant une meilleure performance que ses concurrents. "Les ventes nettes des réseaux mobiles ont diminué de 19% car nous avons constaté une certaine modération du rythme de déploiement de la 5G en Inde, ce qui signifie que la croissance n'était plus suffisante pour compenser le ralentissement en Amérique du Nord", a déclaré le DG Pekka Lundmark.

Le dirigeant a souligné que Nokia était en bonne voie pour atteindre la partie inférieure de son objectif de ventes nettes pour l'année et le point médian de sa fourchette de marge opérationnelle comparable. Il avait déjà brossé un tableau sombre pour le second semestre lorsque la société avait réduit ses prévisions pour 2023 en juillet. Nokia table ainsi toujours sur des revenus annuels ajustés compris entre 23,2 et 24,6 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle comparable allant de 11,5% à 13%.