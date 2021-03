Nokia va réduire de 50% les émissions de ses propres sites et produits en usage d'ici à 2030

Nokia va réduire de 50% les émissions de ses propres sites et produits en usage d'ici à 2030









Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia a annoncé aujourd'hui qu'elle va réduire de 50% les émissions de ses propres sites et produits en usage d'ici à 2030. Les nouveaux objectifs basés sur des données scientifiques (SBTs) s'inscrivent dans son engagement à effectuer des ajustements pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5oC.

Nokia s'était d'abord engagé en 2017 à respecter des objectifs SBT, initialement pour limiter le réchauffement climatique à 2oC. L'entreprise a réalisé 91 % des baisses prévues dans ses propres sites (niveaux 1 et 2) avec 11 ans d'avance sur les objectifs, et était bien partie pour atteindre ses objectifs de niveau 3 pour ses produits en usage chez ses clients.

L'entreprise adopte aujourd'hui des objectifs plus ambitieux fondés sur une limitation du réchauffement climatique à 1,5 oC, en prenant 2019 comme base de référence. Ceux-ci ont été étendus à une base plus large et couvrent près de 100 % du portefeuille produits actuel de la société. Désormais, Ils incluent également les émissions des usines logistiques et de montage de sa chaîne d'approvisionnement, en plus des émissions de ses propres usines.

Pekka Lundmark, PDG de Nokia, a déclaré : "Nous avons été à la pointe de la réduction des émissions de nos propres sites de développement et de production et nous aidons nos clients à faire de même en innovant constamment pour réduire la consommation d'énergie de nos produits. Mais le changement climatique est une course contre la montre. Ces nouveaux objectifs plus stricts fondés sur les données scientifiques signifient que nous allons aller plus loin et plus vite dans la réduction de notre empreinte carbone, et garantir que le développement durable est au coeur de la conception de nos produits et des solutions intelligentes que nous créons."

Les objectifs SBTs sont approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), qui travaille avec les entreprises privées pour valider leurs objectifs de réduction des émissions en accord avec les besoins mondiaux. SBTi publiera le 4 mars sur son site les nouveaux objectifs de Nokia.

Les produits en usage représentent la plus grande part de l'empreinte carbone de Nokia, et l'entreprise remédie à ce problème de plusieurs manières : par la réduction de la consommation énergétique du matériel et des logiciels, à la conception de ses produits, en passant par la modernisation et une meilleure utilisation des ressources.

Par exemple :

-Le chipset ReefShark de Nokia, qui équipe ses produits radio AirScale, réduit la consommation d'énergie jusqu'à 66%.

-L'entreprise a été la première à commercialiser une station de base 5G à refroidissement liquide capable de réduire la consommation d'énergie du système de refroidissement de 90% et les émissions de CO2 des produits radio AirScale de 80%, avec en option la réutilisation de la chaleur perdue.

-Son antenne active compacte nécessite beaucoup moins de matériaux qu'un produit macro existant.

-Le service Nokia AVA Energy Efficiency permet de réduire la consommation d'énergie de 20% grâce à une intelligence artificielle basée dans le cloud qui éteint une partie du réseau radio quand les niveaux de trafic sont faibles.

En décembre 2020, l'entreprise a été reconnue pour ses contributions à la réduction des émissions, à l'atténuation des risques climatiques et au développement d'une économie sobre en carbone, et figure sur la liste A de CDP dans la catégorie Changement climatique, la référence en matière de reporting environnemental.

Des informations sur la réduction des émissions figurent dans le rapport People and Planet. Le prochain rapport sera publié en avril 2021...