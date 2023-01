Nokia : un accord gagnant !

(Boursier.com) — Nokia grimpe de 1,4% à 4,27 euros ce lundi, alors que le broker DNB a ajusté à 'conserver' son avis en visant un cours de 5 euros. JP Morgan reste lui à l'achat sur l'équipementier télécom en ciblant 6,50 euros, tandis que la Deutsche Bank avait auparavant ajusté sa cible à 5,5 euros, tout en restant à l'achat sur le titre lui aussi, les valorisations du secteur étant jugées plutôt "bon marché", malgré des dépenses '5G' qui commencent à interroger, tandis que la composition des revenus évolue vers les marchés à plus faible marge...

Succès opérationnel

Nokia vient par ailleurs de signer un nouvel accord de licence avec le sud-coréen Samsung portant sur la 5G et d'autres technologies, à la suite de l'expiration de leur précédent accord arrivé à échéance fin 2022. "L'accord reflète la force du portefeuille de brevets de Nokia, ses investissements de plusieurs décennies en 'R&D' et ses contributions aux normes cellulaires et à d'autres technologies" a commenté la direction de Nokia.

Pour en savoir plus sur la 5G avec eToro