Nokia : S&P relève la note crédit long terme

(Boursier.com) — S &P relève la note crédit long terme de Nokia de 'BB+' à 'BBB-' et confirme la note court terme à 'A-3'. Les performances de l'équipementier télécoms ont été solides dans tous les segments en 2022 et l'agence anticipe de nouvelles améliorations de l'EBITDA et du flux de trésorerie opérationnel libre (FOCF) sur 2023-2024 grâce à la croissance attendue de certains marchés adressables, son portefeuille de produits compétitif, les économies de coûts générées dans le cadre de son programme de restructuration et des économies d'échelle. S&P reconnait que l'industrie des équipements de télécommunications reste volatile, notamment dépendante de facteurs économiques qui pourraient affecter les revenus, la rentabilité et le FOCF en 2023-2024. Cependant, selon l'agence, la compétitivité des produits, la position sur le marché et la structure des coûts de Nokia sont suffisantes pour atteindre des marges d'EBITDA de 14% à 16% et un FOCF annuel après baux supérieurs à 800 millions d'euros au cours des deux prochaines années. La perspective est 'stable'.