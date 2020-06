Nokia : soutien de poids

(Boursier.com) — Nokia grimpe de 6% à 3,75 euros ce lundi, alors que - JP Morgan a remonté à 'surpondérer' sa recommandation sur le dossier en visant un cours de 5 euros. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe scandinave fait état d'un profit opérationnel ajusté de 116 ME pour des revenus nets en repli de 2,4% à 4,91 MdsE (5,12 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée s'établit à 2,4% contre 1,56% de consensus et le bpa ajusté ressort à 0,01 euro. Le free cash-flow a été négatif de 6 ME sur le trimestre.

Nokia s'attend à évoluer à peu près conformément à son principal marché adressable, qui devrait diminuer à change constant en 2020, hors Chine. "Nous nous attendons à ce que la saisonnalité en 2020 soit similaire à celle de 2019, à l'exception du deuxième trimestre, au cours duquel nous prévoyons de voir la majorité de l'impact du COVID-19. Comme en 2019, nous prévoyons que la majorité du bénéfice d'exploitation et du flux de trésorerie disponible sera générée au quatrième trimestre de l'année".

Rappelons que le premier trimestre avait été marqué par une nouvelle révision à la baisse des objectifs annuels... L'équipementier télécoms, qui avait déjà lancé un avertissement sur ses résultats fin 2019, prévoit désormais un bénéfice par action sous-jacent 2020 compris entre 0,18 et 0,28 euros contre une précédente fourchette allant de 0,20 euro à 0,30 euro. La marge opérationnelle est attendue entre 7,5 et 10,5%, contre 8 à 11% auparavant.