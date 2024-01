Nokia : sous pression après une note de Barclays

(Boursier.com) — Nokia et Ericsson perdent plus de 2% en matinée, victimes d'une note de Barclays. La banque britannique a dégradé les deux équipementiers télécoms à 'sous-pondérer', évoquant un ralentissement majeur du déploiement de la 5G en Inde et un risque accru lié à l'Open RAN après la décision d'AT&T d'adopter la technologie. "Nous constatons que le capital des investisseurs est mieux déployé ailleurs dans le secteur", affirme le courtier. Les données relatives aux ajouts de stations de base 5G en Inde suggèrent un ralentissement important du déploiement de la technologie dans le pays, avec un impact " sous-estimé ". Le broker estime également que la reprise des investissements en télécommunications à l'échelle mondiale (hors Chine) est " improbable ".