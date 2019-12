Nokia : Sari Baldauf devrait succéder à Risto Siilasmaa à la tête du Conseil

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Risto Siilasmaa a décidé de se retirer du Conseil d'administration de Nokia après avoir siégé 12 ans en tant qu'administrateur et occupé le poste de Président au cours des huit dernières années. Au terme d'un processus de succession de près d'un an, le Comité de gouvernance et de nomination a proposé que la vice-présidente, Sari Baldauf, soit la nouvelle présidente du Conseil de Nokia, sous réserve de sa réélection au Conseil par l'Assemblée générale annuelle. Cette dernière est prévue le 8 avril 2020. Sari Baldauf a dirigé la branche réseaux de Nokia, aujourd'hui l'activité principale de la société, entre 1998 et 2005.

Sari Baldauf proposed to be the new Nokia Board Chair, following rigorous succession planning, subject to AGM2020. On behalf of the entire Nokia team: Thank you Risto for excellent partnership in the past 12 years! https://t.co/FTF8Laakb1 pic.twitter.com/jSTkud9ud0

— Nokia (@nokia), via Twitter

"Au cours de mon mandat de président du conseil d'administration, nous avons repositionné Nokia en tant que leader mondial de la technologie réseau, avec une base solide pour l'avenir", a déclaré Risto Siilasmaa.