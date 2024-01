Nokia s'envole, espoir sur une reprise

(Boursier.com) — Nokia est une des stars du jour en Europe avec un titre qui flambe de plus de 10% à 3,5 euros. Après de multiples déceptions, l'opérateur télécoms finlandais a dévoilé des comptes trimestriels en forte baisse mais supérieurs aux attentes des analystes et a fait part d'un certain optimisme pour le nouvel exercice. Le géant scandinave a en effet indiqué observer des signes de reprise dans l'infrastructure de réseau tandis que son programme d'économies de coûts commence à porter ses fruits. De plus, Nokia, qui a annoncé en octobre qu'il supprimerait jusqu'à 14.000 emplois, a signé un accord sur les brevets avec le fabricant chinois de smartphones Oppo et est sur le point de résoudre un différend avec une autre entreprise.

Le groupe s'attend à un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année 2024 compris entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 0,13 euro par action et lance un programme de rachat de titres de 600 ME sur deux ans.

"Dans l'ensemble, nous considérons que les résultats sont solides dans un environnement difficile", affirme JP Morgan. Jefferies indique que les marges meilleures que prévu dans la branche principale des réseaux mobiles proviennent de revenus logiciels plus élevés dans le mix. Dans les réseaux mobiles, l'activité restera difficile en raison de la perte du contrat AT&T et d'une baisse des revenus en Inde, mais l'entreprise est optimiste quant à l'amélioration de la marge au cours du deuxième semestre grâce aux économies de coûts.