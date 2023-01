Nokia : résultats trimestriels supérieurs aux attentes et hausse du dividende

(Boursier.com) — Nokia vient de dévoiler des résultats supérieurs aux attentes du marché et a annoncé un doublement de son dividende à 0,12 euro par titre. L'équipementier télécoms a réalisé sur le quatrième trimestre 2022 un bénéfice opérationnel ajusté de 1,15 milliard d'euros contre 924,6 ME un an plus tôt et 945 ME de consensus. Les ventes nettes ont augmenté de 16% à 7,45 milliards d'euros, dépassant les estimations des analystes (7,11 MdsE). La marge opérationnelle ajustée ressort ainsi à 15,5% contre 13% attendu par le marché tandis que le bpa ajusté s'établit à 0,16 euro contre 0,13 euro de consensus. Enfin, la marge brute atteint 42,8%, en amélioration de 330 points de base.

Outre la demande croissante des clients professionnels, la société a également obtenu d'importants contrats d'opérateurs de télécommunications indiens pour le lancement de la 5G dans ce pays. En 2023, Nokia prévoit des ventes nettes comprises entre 24,9 milliards d'euros et 26,5 milliards d'euros, ce qui implique une croissance comprise entre 2% et 8% à taux de change constants. Les analystes tablaient sur 25,5 MdsE. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 11,5 et 14%.

"En 2023, bien que nous soyons conscients des perspectives économiques incertaines, la demande reste robuste", a déclaré le directeur général, Pekka Lundmark. "Nous nous attendons à une autre année de croissance".

