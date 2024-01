Nokia : résultats meilleurs que prévu, le pire est-il passé?

(Boursier.com) — Nokia présente des comptes trimestriels en forte baisse mais supérieurs aux attentes des analystes. Sur les trois derniers mois de 2023, le géant finlandais a fait état d'une baisse de 27% de son bénéfice opérationnel ajusté à 846 millions d'euros, contre 762,7 ME de consensus. La marge opérationnelle ajustée ressort à 14,8% contre 15,5% un an plus tôt et 12,5% attendus, pour des revenus de 5,71 MdsE, en repli de 23% (6,19 MdsE de consensus). L'équipementier télécoms, qui fait face à une baisse de la demande d'équipements 5G en Amérique du Nord et un ralentissement sur des marchés comme l'Inde, a vu sa marge brute décliner de 40 pb sur un an à 43,1% (40,9% attendus).

Le bénéfice net pour l'année est tombé à 679 millions d'euros contre 4,3 milliards d'euros en 2022, alors que le groupe a connu un exercice 2023 pour le moins compliqué sur fond de baisse des dépenses des opérateurs et de litiges juridiques avec plusieurs fabricants de Smartphones, dont Oppo et Vivo, concernant le paiement des brevets. A ce sujet, Nokia a annoncé avoir signé un accord de licence croisée de brevets 5G avec Oppo, résolvant ainsi leur différend de plusieurs années. Le directeur général de Nokia, Pekka Lundmark, a déclaré que la société était sur le point de résoudre un autre différend similaire.

"En ce qui concerne l'avenir, nous nous attendons à ce que l'environnement difficile de 2023 se poursuive au cours du premier semestre de 2024, en particulier au premier trimestre", a indiqué Pekka Lundmark.

Nokia s'attend à un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année 2024 compris entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 0,13 euro par action et lance un programme de rachat de titres de 600 ME sur deux ans.