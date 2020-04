Nokia : reste porté par les rumeurs de marché

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Après avoir finalement bondi de plus de 7% hier, Nokia reste bien orienté en cette fin de semaine, en hausse de 5,6% à 3,3 euros. Le titre de l'équipementier télécoms reste porté par des rumeurs de rachat. Selon les informations de 'TMT Finance', le groupe scandinave travaille avec une banque d'investissement (en l'occurrence Citi) pour se défendre contre une prise de contrôle hostile de certaines parties de ses activités ou de l'ensemble de la société. Les prédateurs potentiels seraient KKR, Apollo et Blackstone et un montant de plus de 17 MdsE est évoqué. "Nokia ne commente pas les rumeurs de marché", a déclaré un porte-parole de la société.

En février, 'Bloomberg' avait rapporté que Nokia explorait diverses options stratégiques et travaillait avec des conseillers en vue d'éventuelles cessions d'actifs ou d'une fusion pure et simple. Soumise à la forte concurrence de Huawei et Ericsson pour le développement de la 5G, la firme nordique peine à stabiliser ses résultats. Nokia a d'ailleurs annoncé dernièrement le départ de son emblématique directeur général, Rajeev Suri, le 1er septembre prochain. Il sera remplacé par Pekka Lundmark, l'actuel patron du groupe énergétique Fortum,