Nokia : recule malgré la confiance de son patron

(Boursier.com) — Nokia cède 2% à 4,3 euros malgré les commentaires assez optimistes de son PDG. Les clients de l'équipementier finlandais sont plus "optimistes que prévu" et moins effrayés par une récession, ce qui est également "clairement reflété" dans leurs plans de dépenses, a déclaré Pekka Lundmark lors d'un entretien accordé à 'Bloomberg TV' lors du Mobile World Congress à Barcelone. Il y a trois mois, le PDG s'attendait à "un crash économique" en Europe, mais "cela ne semble pas se produire".

Il précise voir une normalisation des investissements des opérateurs, "dans certaines parties du monde comme l'Amérique du Nord", mais cela ne "changera pas la trajectoire générale du marché". "Nous sommes encore au début du cycle 5G, il n'a pas atteint son pic, il continuera d'être un marché fort pendant plusieurs années à venir... Alors que l'Inde est le "plus grand marché de croissance de Nokia en ce moment", le patron de la firme scandinave précise que son groupe continue à gagner des parts de marché et indique par ailleurs que l'Open RAN est "plus une opportunité qu'une menace".

Nokia a profité de la tenue du MWC pour dévoiler un nouveau logo et une nouvelle étape dans sa stratégie avec un focus sur les réseaux et la numérisation industrielle. La stratégie d'entreprise rafraîchie de Nokia est axée sur une accélération supplémentaire à travers six piliers : accroître la part de marché auprès des fournisseurs de services, grâce à un leadership technologique continu ; augmenter la part des entreprises au sein de sa clientèle ; continuer à gérer activement son portefeuille afin de s'assurer une position de leader dans tous les segments où elle décide d'être en concurrence ; saisir les opportunités des secteurs autres que les appareils mobiles pour monétiser la propriété intellectuelle de Nokia et continuer à investir dans la R&D pour Nokia Technologies ; mettre en oeuvre de nouveaux modèles commerciaux, tels que as-a-Service ; et faire de l'ESG un avantage concurrentiel et devenir le "fournisseur de confiance par excellence" dans le secteur.