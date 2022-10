Nokia : recule, le résultat opérationnel déçoit

(Boursier.com) — Nokia trébuche de 4,5% à 4,5 euros à l'ouverture des marchés, sanctionné après un profit opérationnel inférieur au consensus au troisième trimestre. L'opérateur télécoms a enregistré sur le troisième trimestre un bénéfice opérationnel ajusté de 658 millions d'euros, en hausse de 3,9%, mais inférieur aux 702,6 ME attendus par les économistes. Le chiffre d'affaires atteint 6,24 milliards d'euros, en hausse de 16% sur un an (6,03 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée ressort à 10,5% contre 11,7% un an plus tôt. Le groupe scandinave continue à viser des ventes nettes ajustées comprises entre 23,9 et 25,1 MdsE sur l'année avec une marge opérationnelle ajustée allant de 11 à 13,5%.