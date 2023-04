Nokia : rate le consensus, le titre plonge

(Boursier.com) — Nokia rate le coche. Le géant finlandais dévoile des résultats trimestriels en hausse mais inférieurs aux attentes des analystes dans un contexte de ralentissement de la demande pour ses équipements 5G sur certains de ses marchés clefs. Le groupe a enregistré sur la période un profit net de 289 millions d'euros (+32%) pour des revenus en amélioration de 10% à 5,86 MdsE (+9% à change constant). En données ajustées, le bénéfice opérationnel recule de 18% à 479 ME (544 ME de consensus) et la marge brute se contracte de 300 points de base à 37,7%. Le bénéfice par action ajusté atteint 6 cents, contre 7 cents un an plus tôt et 7 cents attendus par le marché.

"Nokia commence à voir des signes de l'impact de l'environnement économique sur les dépenses des clients", a déclaré le PDG Pekka Lundmark. "Compte tenu du besoin permanent d'investir dans la 5G et la fibre, nous considérons cela principalement comme une question de timing ; néanmoins, nous maintiendrons notre discipline en matière de coûts pour nous assurer que nous pouvons naviguer avec succès dans cette incertitude".

Guidance confirmée mais

Le management a confirmé ses objectifs 2023 à taux de change constants, soit une croissance comprise entre 2% et 8%, mais a ajusté à la baisse sa fourchette cible de revenus à taux de change courant, entre 24,6 et 26,2 MdsE. La marge opérationnelle ajustée est toujours attendue entre 11,5 et 14%.

L'action plonge

Le titre décroche de 6% à 4,02 euros à la suite de ces annonces. "On peut s'attendre à une réaction négative à la suite de cette publication plus faible que prévu. Malgré l'amélioration fondamentale de Nokia et la phase de réinitialisation réussie, nous pensons que la prochaine phase sera plus compliquée alors que l'entreprise devra prouver sa capacité à surperformer le marché dans le ralentissement actuel du secteur des équipements télécoms. Au vu des incertitudes actuelles, nous maintenons notre notation 'neutre' même si la valorisation est faible autour de 5x l'EBIT 2023", affirmait Oddo BHF avant l'ouverture des marchés.

Citi ('achat') considère que les résultats et la surperformance de Nokia dans les infrastructures de réseau clés et les unités de réseaux mobiles sont positifs compte tenu des résultats négatifs de pairs tels qu'Ericsson. La société a reconnu qu'un environnement macroéconomique plus faible affectait les dépenses des clients, mais est toujours en mesure de s'en tenir à ses prévisions initiales (à devise constante). Si les résultats du premier trimestre semblent mitigés, cela est dû en grande partie à une mauvaise modélisation du segment 'technologies' par le consensus, ainsi qu'à une perte d'investissement dans un fonds de capital-risque.

Jefferies ('achat') explique que les marges du premier trimestre sont ressorties bien en deçà des attentes, avec un marché indien fort mais un marché américain faible. L'infrastructure de réseau a enregistré un autre très bon trimestre, tiré par la force des réseaux IP et des réseaux optiques. Une amélioration significative de la marge au second semestre dépendra de l'évolution du mix régional dans les réseaux mobiles et de la possibilité de signer de nouvelles licences avec des fournisseurs chinois de smartphones.