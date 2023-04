Nokia : rate le consensus

(Boursier.com) — Nokia rate le coche. Le géant finlandais dévoile des résultats trimestriels en hausse mais inférieurs aux attentes des analystes dans un contexte de ralentissement de la demande pour ses équipements 5G sur certains de ses marchés clefs. Le groupe a enregistré sur la période un profit net de 289 millions d'euros (+32%) pour des revenus en amélioration de 10% à 5,86 MdsE (+9% à change constant). En données ajustées, le bénéfice opérationnel recule de 18% à 479 ME (544 ME de consensus) et la marge brute se contracte de 300 points de base à 37,7%. Le bénéfice par action ajusté atteint 6 cents, contre 7 cents un an plus tôt et 7 cents attendus par le marché.

"Nokia commence à voir des signes de l'impact de l'environnement économique sur les dépenses des clients", a déclaré le PDG Pekka Lundmark. "Compte tenu du besoin permanent d'investir dans la 5G et la fibre, nous considérons cela principalement comme une question de timing ; néanmoins, nous maintiendrons notre discipline en matière de coûts pour nous assurer que nous pouvons naviguer avec succès dans cette incertitude".

Le management a confirmé ses objectifs 2023 à taux de change constants, soit une croissance comprise entre 2% et 8%, mais a ajusté à la baisse sa fourchette cible de revenus à taux de change courant, entre 24,6 et 26,2 MdsE. La marge opérationnelle ajustée est toujours attendue entre 11,5 et 14%.