Nokia prêt à sacrifier ses marges à court terme pour retrouver son leadership en 5G

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia est prêt à sacrifier ses marges à court terme pour retrouver sa place de de leader en matière de développement de la 5G. Le 29 octobre dernier, le groupe scandinave a annoncé la première phase de sa nouvelle stratégie, qui définit des principes stratégiques de haut niveau ainsi qu'un nouveau modèle opérationnel destiné à mieux positionner l'entreprise sur des marchés en mutation et à s'aligner sur les besoins des clients. Le nouveau modèle, qui entrera en vigueur le 1er janvier, sera détaillé lors d'une journée investisseurs prévue en mars prochain. Le groupe s'organisera en quatre branches d'activité : les réseaux mobiles, les réseaux IP et fixes, les services de cloud computing et de réseau, ainsi que les technologies Nokia.

Concernant les réseaux mobiles (Mobile Networks), la firme nordique indique que sa priorité immédiate est de réaliser son redressement et de retrouver son leadership en 5G. Pour ce faire, le management sacrifiera sa rentabilité à court terme. Il table ainsi sur une marge d'exploitation ajustée d'environ 0% en 2021, avant une amélioration significative sur le long terme.

Du côté de l'infrastructure de réseau (anciennement IP et réseaux fixes), le groupe se concentrera sur les éléments constitutifs et les solutions essentielles des réseaux critiques, en utilisant son leadership technologique dans les réseaux IP, les réseaux optiques, les réseaux fixes et les réseaux sous-marins d'Alcatel pour stimuler la numérisation dans tous les secteurs. La branche devrait dégager une marge d'exploitation ajustée comprise entre 5 et 9% en 2021, et vise une amélioration progressive à plus long terme.

Dans les services de cloud computing et de réseau qui créent de la valeur pour les fournisseurs de services et les entreprises clientes alors que la demande de réseaux critiques s'accélère, une marge d'exploitation ajustée d'environ 5% est attendue en 2021, avant une amélioration significative sur le long terme.

Enfin, Nokia Technologies continuera à monétiser et à accroître la valeur de la propriété intellectuelle de la société et des revenus de licences en investissant dans l'innovation et dans son portefeuille de brevets de premier plan au niveau mondial, ainsi qu'en recherchant d'autres opportunités de licences. Elle devrait enregistrer une légère amélioration de son bénéfice opérationnel ajusté en 2021, et une performance stable à plus long terme.

Au global, la firme laisse ses perspectives inchangées pour l'année prochaine et table ainsi sur une marge opérationnelle ajustée comprise entre 7 et 10% en 2021.

"Nous positionnons Nokia comme leader dans un monde en mutation", déclare Pekka Lundmark, le nouveau patron de Nokia. "Le monde est confronté à de gros problèmes : problèmes environnementaux, pénurie de ressources, inégalités et ralentissement de la productivité. La technologie sera un élément essentiel de la solution. En conséquence, nous assisterons à une augmentation des réseaux critiques, qui s'étendront à tous les coins de la société... Les clients utilisent une approche "best-of-breed" pour construire ces réseaux, en sélectionnant des éléments de réseau auprès de plusieurs fournisseurs individuels qui sont en mesure d'offrir les meilleures performances par rapport au coût total de possession. Nokia vise à être le leader technologique dans les domaines qu'elle choisit d'exploiter.

Continuer à renforcer la recherche à long terme et le portefeuille de brevets mondiaux de Nokia est un élément clé pour assurer le leadership technologique. L'ambition de Nokia est d'être leader dans tous les domaines, y compris l'innovation, les produits, la normalisation et les brevets. S'engager à investir à long terme dans la recherche et l'innovation nous permettra d'anticiper et de capitaliser sur les changements de l'industrie et de nous positionner en tête du peloton lorsque de nouvelles fenêtres technologiques s'ouvriront".