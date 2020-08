Nokia : poursuit sa hausse

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia reste en forme, en hausse de 3% à 4,18 euros ce lundi après son envolée de la fin de semaine dernière... L'équipementier télécoms a en effet dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes et a relevé sa guidance annuelle après avoir réduit ses coûts et révisé ses produits afin de rattraper son retard dans la course à la 5G.

Le groupe scandinave a réalisé au deuxième trimestre un profit net de 170 millions d'euros contre une perte de 57 ME un an auparavant pour un chiffre d'affaires net en repli de 11% à 5,09 MdsE. "Au deuxième trimestre 2020, nous estimons que le Covid-19 a eu un impact net négatif d'environ 300 millions d'euros sur notre chiffre d'affaires net", a précisé le groupe. "Nous prévoyons que la majorité des ventes manquées au cours du trimestre en raison de Covid-19 se reporteront sur les périodes futures". La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 40 points de base à 8,3%. ..

Sur l'ensemble de l'exercice, la société prévoit désormais un bpa dilué de 0,25 euro, plus ou moins 5 centimes, contre une prévision précédente de 0,23 euro. Sa marge opérationnelle est anticipée à environ 9,5% (contre 9% auparavant), plus ou moins 1,5 point. Le free cash-flow récurrent est attendu clairement positif. Parmi les derniers avis de brokers, Liberum a relevé sa cible sur Nokia de 3,6 à 4 euros tout en restant 'neutre' sur le dossier.