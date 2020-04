Nokia : nouvel avertissement sur résultats !

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia vient de dévoiler les comptes de son premier trimestre marqués par une nouvelle révision à la baisse des objectifs annuels. L'équipementier télécoms, qui avait déjà lancé un avertissement sur ses résultats fin 2019, prévoit désormais un bénéfice par action sous-jacent 2020 compris entre 0,18 et 0,28 euros contre une précédente fourchette allant de 0,20 euro à 0,30 euro. La marge opérationnelle est attendue entre 7,5 et 10,5% contre 8 à 11% auparavant.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe scandinave fait état d'un profit opérationnel ajusté de 116 ME pour des revenus nets en repli de 2,4% à 4,91 MdsE (5,12 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée s'établit à 2,4% contre 1,56% de consensus et le bpa ajusté ressort à 0,01 euro. Le free cash-flow a été négatif de 6 ME sur le trimestre.

We announce first quarter 2020 results. Our solid Q1 results showed broad year-on-year profitability improvements as our transformation & product cost reduction efforts started to take hold. Read the PR https://t.co/9Jtpfj3Qh6 & see investor website https://t.co/IyrvHUfyIr. $NOK pic.twitter.com/TBnNXGXHCY >— Nokia (@nokia), via Twitter

"Nous n'avons pas constaté de baisse de la demande au premier trimestre. Cependant, à mesure que la situation COVID-19 se développe, une augmentation des problèmes d'approvisionnement et de livraison dans un certain nombre de pays est possible et certains clients peuvent réévaluer leurs plans de dépenses", a déclaré le directeur général Rajeev Suri.

Nokia s'attend à évoluer à peu près conformément à son principal marché adressable, qui devrait diminuer à change constant en 2020, hors Chine. "Nous nous attendons à ce que la saisonnalité en 2020 soit similaire à celle de 2019, à l'exception du deuxième trimestre, au cours duquel nous prévoyons de voir la majorité de l'impact du COVID-19. Comme en 2019, nous prévoyons que la majorité du bénéfice d'exploitation et du flux de trésorerie disponible sera générée au quatrième trimestre de l'année".