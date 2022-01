Nokia : nouvel ajustement de broker

(Boursier.com) — Nokia recule de 2,2% à 5,28 euros ce jeudi, alors que le groupe prévoit de dépasser sa guidance financière de marge pour 2021 et fournit des prévisions de marge opérationnelle pour 2022. Le Finlandais a opéré une mise à jour de ses prévisions financières pour 2021 et des prévisions de marge opérationnelle comparables pour 2022... Au quatrième trimestre 2021, les activités sous-jacentes de Nokia ont enregistré des performances largement conformes aux attentes. Cependant, les autres produits d'exploitation ont été plus élevés que prévu, y compris les bénéfices supplémentaires des investissements de capital-risque, ce qui a conduit à une marge d'exploitation comparable plus solide, dépassant les prévisions de 2021.

Sur la base des résultats financiers préliminaires et non audités pour 2021, Nokia estime désormais avoir réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22,2 milliards d'euros, dans la limite de ses prévisions précédentes de 21,7 à 22,7 milliards d'euros, et une marge opérationnelle comparable de 12,4 à 12,6% au-dessus de ses prévisions précédentes, qui allaient de 10 à 12%. La société estime qu'elle a bénéficié d'environ 150 points de base d'effets ponctuels au cours de l'exercice 2021 par rapport à sa marge opérationnelle comparable (en hausse par rapport aux 100 points de base attendus lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre), liés aux investissements de capital-risque, à un contrat logiciel du deuxième trimestre, à une reprise de provisions pour créances irrécouvrables et à certains autres bénéfices non récurrents.

Nouvelle guidance

Nokia introduit également une nouvelle guidance de marge opérationnelle comparable pour l'exercice 2022, allant de 11% à 13,5%. Cette nouvelle orientation prend en compte les améliorations continues estimées des activités sous-jacentes, les contraintes d'approvisionnement et l'inflation des coûts, la progression d'une année sur l'autre étant également impactée par les événements exceptionnels importants observés en 2021.

La société publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 le jeudi 3 février prochain, date à laquelle elle réexaminera également ses perspectives à plus long terme... Parmi les derniers avis de brokers, Handelsbanken a dégradé le dossier Nokia à 'conserver' avec un cours cible de 6 euros en ligne de mire.