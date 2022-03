Nokia : nouveau soutien

(Boursier.com) — Nokia remonte de 1,7% sur les 4,83 euros ce jeudi, alors que le broker Jefferies a repris le suivi à l'achat du groupe finlandais en ciblant un cours de 6 euros. Rappelons que le groupe Orange a choisi le fabricant finlandais de matériel de télécommunications pour le déploiement du réseau 5G "Stand alone" (5G SA) en France... La nouvelle technologie, qui n'est pas basée sur le réseau 4G déjà existant, dispose de ses propres installations et sera capable d'offrir des performances accrues en termes de débit. Orange avait déjà déclaré en 2020 avoir choisi Nokia et le suédois Ericsson pour déployer son réseau 5G en France métropolitaine, alors que le chinois Huawei Technologies Co Ltd fait l'objet d'un examen politique intense en Europe.

Orange a également opté pour des équipements Nokia pour le déploiement de sa 5G SA en Slovaquie, indique le communiqué. Il a choisi Ericsson pour le déploiement de la même technologie en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et en Pologne.

Parmi les autres avis d'analystes, Inderes est repassé à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 5,2 euros.