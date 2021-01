Nokia : nouveau bond !

(Boursier.com) — Nokia poursuit son ascension ! Après avoir flambé de plus de 12% hier, le titre de l'équipementier télécoms grimpe encore de 6% à 4 euros à l'ouverture des marchés ce mardi. Handelsbanken estime qu'il est toujours temps de se positionner sur la valeur et rehausse son objectif de cours de 3,80 à 4,30 euros. Les perspectives pour 2022 sont "le principal catalyseur" et le potentiel est susceptible "d'être réduit au cours des 12 prochains mois", souligne le broker, qui note que la firme scandinave a "progressé" dans la signature des contrats 5G core et 5G RAN. A noter par ailleurs que Nokia fait depuis quelques jours l'objet de discussions sur le fil du réseau social Reddit, devenu ces derniers mois le repère des spéculateurs américains particuliers en quête de fortune et d'émotions fortes.