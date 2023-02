Nokia : Moody's relève sa note crédit

(Boursier.com) — Moody 's relève les notes crédit long terme senior non garantie et CFR de Nokia de Ba2 à Ba1. La perspective passe de 'positive' à 'stable'. "Le relèvement de la note à Ba1 reflète la bonne exécution du plan stratégique de Nokia, avec une rentabilité améliorée à la fois dans l'infrastructure réseau et les réseaux mobiles", déclare Ernesto Bisagno, chez Moody's. Il "reflète également notre attente selon laquelle Nokia continuera d'enregistrer une croissance supplémentaire de ses bénéfices au cours des 12 à 18 prochains mois, grâce à des revenus plus élevés et à une meilleure marge grâce à une gamme et une échelle de produits plus solides".