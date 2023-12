Nokia : mauvaise nouvelle confirmée, le titre plonge encore

(Boursier.com) — Nokia reste sous pression après la confirmation de la décision d'AT&T de faire appel à Ericsson pour moderniser son réseau sans fil américain. Après avoir chuté de 7,3% hier, le titre du groupe scandinave plonge de plus de 8% à 2,73 euros en début de séance à Helsinki. Pour Ericsson, déjà responsable d'environ deux tiers du réseau américain d'AT&T, l'accord représente une victoire significative sur son rival, qui représentait l'autre tiers des activités d'AT&T. Selon 'Bloomberg', le projet pourrait s'élever à près de 14 milliards de dollars sur cinq ans.

Nokia a indiqué être au courant des projets d'AT&T de s'engager dans un déploiement Open RAN en collaboration avec d'autres fournisseurs au cours des cinq prochaines années. En conséquence, le groupe nordique s'attend désormais à ce que les revenus d'AT&T dans les réseaux mobiles diminuent au cours des 2-3 prochaines années. AT&T a représenté 5 à 8% des ventes nettes des réseaux mobiles depuis le début de l'année 2023. Les mesures déjà annoncées par Nokia pour réduire sa base de coûts devraient atténuer en partie l'impact de la décision d'AT&T. Nokia s'attend à ce que les réseaux mobiles restent rentables au cours des années à venir, mais cette décision retarderait néanmoins jusqu'à 2 ans le calendrier d'atteinte d'une marge opérationnelle à deux chiffres.

AT&T, le troisième fournisseur de téléphonie mobile aux États-Unis, a déclaré que le nouveau réseau lui permettrait de " capitaliser rapidement sur la prochaine génération de technologie sans fil ". La technologie Open RAN permet aux opérateurs de construire des réseaux de télécommunications en utilisant des équipements provenant de plusieurs fournisseurs différents, plutôt que de devoir s'engager à utiliser des équipements d'un seul fournisseur. Le groupe texan a confirmé à Nokia que, même si sa décision était motivée par des raisons spécifiques, il estime que Nokia propose des produits et services hautement compétitifs dans le domaine des réseaux d'accès radio (RAN) et une capacité de R&D aboutie.

Pekka Lundmark, président et PDG de Nokia, a déclaré : "même si les nouvelles d'AT&T sont décevantes, notre activité Réseaux mobiles a réalisé des progrès significatifs ces dernières années, augmentant notre part de marché RAN et notre leadership technologique. Je crois fermement que nous avons la bonne stratégie pour créer de la valeur pour nos actionnaires à l'avenir avec des opportunités de gagner des parts, de diversifier nos activités et d'améliorer notre rentabilité".