Nokia : le titre s'enflamme après les résultats

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Très bon début 2021 pour Nokia. L'équipementier télécoms a réalisé au premier trimestre un bénéfice opérationnel ajusté de 551 millions d'euros contre 116 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à change constant, à 5,08 milliards d'euros. Le consensus tablait respectivement sur 154 ME et 4,72 MdsE. La marge brute ajustée s'est améliorée de 180 pb à 38,2%, contre 37,1% de consensus.

"À ce stade, nous maintenons nos perspectives pour l'ensemble de l'année, car nous voulons voir comment 2021 continue à se développer", a déclaré le directeur général Pekka Lundmark. "Le solide premier trimestre constitue une bonne base pour atteindre l'extrémité supérieure de la fourchette de 7 à 10% de la marge d'exploitation comparable".

Le groupe scandinave semble ainsi récolter les premiers fruits de sa profonde transformation après avoir raté le début du virage de la 5G. Il a confirmé viser des revenus 2021 compris entre 20,6 et 21,8 MdsE, un free cash-flow positif et donc une marge d'exploitation entre 7% et 10%.

Le titre s'envole de plus de 14% à 4 euros à la suite de cette belle publication. Oddo BHF ('neutre') parle de résultats "significativement" supérieurs aux attentes avec notamment une "forte" croissance des divisions 'Network Infrastructure' et 'Mobile Networks'. La hausse de la marge brute ajustée reflète des améliorations dans la branche de réseaux mobiles, principalement grâce à la croissance de la 5G et à un mix produit et régional favorable, souligne le courtier.