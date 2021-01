Nokia : la fête est finie

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia , qui progressait encore dans les premiers échanges de la journée, retombe désormais de plus de 10% à 4,2 euros. À l'image d'autres sociétés, l'équipementier télécoms s'est envolé au cours des dernières séances alors que la valeur figurait en première ligne sur le forum WallStreetBet de Reddit, ce réseau social favori des boursicoteurs américains, qui fait énormément parler depuis quelques jours.

Compte tenu de la forte hausse de son action, Nokia a réagi dans un communiqué diffusé hier soir après la clôture : " Nokia n'a connaissance d'aucun fait nouveau important et non divulgué concernant l'entreprise, ni d'aucun changement important dans son activité ou ses affaires qui n'aurait pas été rendu public et qui expliquerait la récente augmentation du cours ou du volume de négociation de ses actions".

DNB Markets a par ailleurs dégradé le titre à 'vendre' avec 4 euros dans le viseur.