Nokia : JP Morgan reste prudent

(Boursier.com) — JP Morgan a abaissé de 0,85 à 0,8 Euro son estimation de bénéfice par action de Nokia en 2003. Suite à la réunion de présentation des perspectives 2003 de Nokia, le courtier reste prudent sur les prévisions du groupe qui table sur un marché mondial de 400 millions de téléphones portables. A moyen terme, JP Morgan estime que la croissance du CA et des bénéfices reste soumise à un environnement de plus en plus concurrentiel et à une visibilité toujours réduite sur le marché des équipements de réseaux. Nokia reste couvert à "neutre" par JP Morgan.