Nokia grimpe après un trimestre plus solide que prévu

(Boursier.com) — Nokia gagne 2,7% à 3,7 euros après la publication de comptes trimestriels meilleurs qu'anticipés et la confirmation de ses objectifs 2020. Au quatrième trimestre, la firme scandinave a enregistré un bénéfice opérationnel de 803 millions d'euros, en hausse de 45%, pour un chiffre d'affaires de 6,9 MdsE (-1% à change constant). La marge opérationnelle s'améliore ainsi de 360 points de base à 11,6% et le bpa ajusté ressort à 0,15 euro contre 0,13 euro attendu par le consensus.

Guidance réitérée

L'équipementier télécoms, qui avait lancé un avertissement sur ses résultats fin 2019, prévoit toujours un bénéfice par action sous-jacent compris entre 0,20 euro et 0,30 euro en 2020. "Même si je pense que 2020 présentera sa part de défis, je suis convaincu que nous prenons les bonnes mesures pour apporter des améliorations progressives au cours de cette année et nous positionner pour une année 2021 plus forte", déclare Rajeev Suri, PDG de Nokia. "Nous nous attendons à ce que la saisonnalité en 2020 soit similaire à celle de 2019, la majorité des bénéfices d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles devant être générés au quatrième trimestre".

Nokia, qui se bat avec Ericsson et Huawei pour de nouveaux contrats de réseaux 5G, s'attend à ce que l'intensité de la concurrence continue à un niveau élevé en 2020.

Le Conseil prévoit toujours de reprendre la distribution de dividendes après l'amélioration de la situation nette de trésorerie, qui devrait atteindre environ 2 milliards d'euros, compte tenu de la génération de cash-flow attendue.

Le marché apprécie

Oddo BHF parle de résultats "supérieurs aux attentes" avec une génération de liquidités meilleure que prévu, et une guidance confirmée. Cependant, il reste "beaucoup de travail" à faire en 2020, souligne l'analyste, à 'réduire' sur le dossier. Daniel Djurberg, analyste chez la Handelsbanken ('acheter') explique que le groupe finlandais a réalisé un trimestre "solide" avec un Ebit ajusté qui a dépassé les estimations moyennes de 4%, et un flux de trésorerie "très solide", qui réduit le risque financier.