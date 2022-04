Nokia : grimpe après de solides résultats

(Boursier.com) — Nokia avance de 3,7% à 5 euros en début de séance, les investisseurs saluant les résultats supérieurs aux attentes du groupe finlandais au premier trimestre. L'entreprise a bénéficié de la forte demande d'équipements 5G malgré les contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des composants. "Il est très clair que les prix augmentent", a déclaré à Reuters le PDG de Nokia, Pekka Lundmark. "Il y a de l'inflation dans les pièces, il y a de l'inflation dans les semi-conducteurs, il y a de l'inflation à peu près dans tout... Nous nous engageons maintenant avec nos clients dans le but de voir dans quelle mesure cela peut être répercuté sur leurs prix".

Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunication a enregistré sur les trois premiers mois de l'exercice un profit opérationnel ajusté de 583 millions d'euros, en hausse de 5,8%, pour des ventes de 5,35 MdsE (+5,4%). Le consensus tablait respectivement sur 501,1 ME et 5,27 MdsE. La marge opérationnelle ajustée est stable sur un an, à 10,9%, tandis que la marge brute ajustée ressort à 40,7% contre 39% attendu. La société scandinave vise toujours un chiffre d'affaires 2022 compris entre 22,9 milliards et 24,1 milliards d'euros et une marge opérationnelle ajustée allant de 11 à 13,5%.