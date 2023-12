Nokia : Goldman Sachs dégrade

(Boursier.com) — Nokia évolue autour de l'équilibre en ce début de semaine de Noël et résiste bien à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le groupe scandinave à 'neutre'. La banque américaine évoque une confiance moindre dans la feuille de route et le positionnement concurrentiel du fabricant d'équipements de télécommunication. Et ce après que Ericsson eut devancé Nokia pour un contrat de 14 milliards de dollars pour moderniser le réseau d'AT&T aux Etats-Unis. L'objectif est réduit de 4,8 à 3,10 euros.