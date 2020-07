Nokia : flambe après un flux de bonnes surprises

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia prend la tête du SRD en début de séance, sur un gain de près de 10% à 3,99 euros. L'équipementier télécoms a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes et a relevé sa guidance annuelle après avoir réduit ses coûts et révisé ses produits afin de rattraper son retard dans la course à la 5G. Le groupe scandinave a réalisé au deuxième trimestre un profit net de 170 millions d'euros contre une perte de 57 ME un an auparavant pour un chiffre d'affaires net en repli de 11% à 5,09 MdsE. "Au deuxième trimestre 2020, nous estimons que le Covid-19 a eu un impact net négatif d'environ 300 millions d'euros sur notre chiffre d'affaires net", précise le groupe. "Nous prévoyons que la majorité des ventes manquées au cours du trimestre en raison de Covid-19 se reporteront sur les périodes futures". La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 40 points de base à 8,3%.

Sur l'ensemble de l'exercice, la société prévoit désormais un bpa dilué de 0,25 euro, plus ou moins 5 centimes, contre une prévision précédente de 0,23 euro. Sa marge opérationnelle est anticipée à environ 9,5% (contre 9% auparavant), plus ou moins 1,5 point. Le free cash-flow récurrent est attendu clairement positif.