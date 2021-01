Nokia flambe après un flux de bonnes nouvelles

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Nokia accroît ses gains en fin de séance, en hausse de 7% à 3,4 euros, soutenu par l'annonce de plusieurs contrats. Le groupe va tout d'abord collaborer et fournir des technologies pour le projet de cybersécurité 5G du Centre national d'excellence en matière de cybersécurité (NCCoE) aux Etats-Unis. Nokia va travailler avec le NCCoE et d'autres fournisseurs clés, y compris des membres du gouvernement et de l'industrie, pour assurer la transition des réseaux 4G à 5G en toute sécurité.

La firme scandinave annonce également un partenariat stratégique mondial avec Google Cloud visant à apporter de nouvelles solutions aux fournisseurs de services de communication (FSC) qui modernisent leurs infrastructures de réseau. Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises travailleront en étroite collaboration pour valider, optimiser et faire évoluer les fonctions de réseau natives du cloud ainsi que sur de nouvelles solutions qui aideront les FSC à fournir une connectivité 5G.

Enfin, Nokia indique qu'il continuera à développer la couverture 5G de T-Mobile en signant un nouvel accord de cinq ans avec l'opérateur télécoms allemand présent aux Etats-Unis.