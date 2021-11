Nokia : en pointe sur la cybersécurité

(Boursier.com) — Nokia grimpe sur les 5 euros ce jeudi, en hausse de 1,7%, alors que le groupe a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son centre européen d'excellence en cybersécurité pour accompagner le développement de la 5G et la virtualisation des réseaux. "Basé à Lannion, au coeur d'un territoire très en pointe sur les enjeux de cybersécurité, ce nouveau centre va développer des travaux de recherche pour soutenir les transformations vers la 5G. Il va permettre à la fois d'améliorer et de sécuriser les réseaux d'infrastructures critiques et les actifs de nos clients opérateurs et entreprises, mais également de les accompagner dans la mise en oeuvre effective de stratégies opérationnelles visant à améliorer leurs capacités de prévention, détection et réponses aux menaces" explique le groupe.

Après la mise en place il y a quelques années d'une plateforme pour tester et valider la sécurité des solutions réseaux en conformité avec les recommandations de l'ANSSI, Nokia décide d'aller plus loin dans l'accompagnement de ses clients opérateurs et entreprises en mettant à leur disposition un centre d'excellence qui dispose d'une compétence unique pour adresser la problématique de la sécurité des réseaux télécoms et des infrastructures critiques.

Le nouveau centre viendra en outre en support des centres de gestion opérationnelle de sécurité et d'intelligence (SIOC-Security Intelligence & Operations Centers) au niveau mondial, afin d'offrir des services de sécurité efficaces.

La Bretagne, terre de cybersécurité, se positionne depuis plusieurs années comme l'une des régions françaises les plus avancées sur les enjeux de cette filière. En renforçant sa présence sur ce territoire, Nokia va pouvoir s'appuyer sur un écosystème très diversifié d'acteurs et offrir son expertise à la fois des réseaux et des solutions de cybersécurité.

Aujourd'hui, les dangers liés aux cyber-menaces, avec le développement de la 5G et la virtualisation des réseaux, nécessitent une collaboration renforcée entre les différents acteurs. La mise en place de plateformes logicielles spécialisées dans les fonctions réseaux et inte¬-rconnectées entre elles fait en outre apparaitre la nécessité de développer des solutions de sécurité de bout en bout...