Nokia : de retour vers les 3 euros

(Boursier.com) — Nokia recule de 1,5% proche des 3 euros, alors que le groupe a revu à la baisse son objectif de rentabilité à long terme après avoir perdu un important contrat aux États-Unis. L'équipementier télécoms scandinave table désormais sur un objectif de marge d'exploitation comparable à au moins 13% d'ici 2026, contre au moins 14% précédemment alors que son activité de réseaux 5G sera confrontée à des défis au cours des deux prochaines années.

L'entreprise, qui a perdu la semaine dernière un contrat majeur avec AT&T, avait déjà prévenu que cet abandon d'activité retarderait de deux ans son projet d'atteindre des marges d'exploitation à deux chiffres. Nokia a déclaré "voir toujours un chemin pour atteindre l'objectif précédent", mais compte tenu des conditions actuelles du marché dans son activité de réseaux mobiles, il a jugé la révision prudente...

Coup de pression

Nokia a été fortement secoué la semaine passée après le choix d'AT&T de sélectionner Ericsson pour construire un réseau de télécommunications utilisant une nouvelle technologie de réduction des coûts appelée Open radio access network (ORAN) qui couvrira 70% de son trafic sans fil aux États-Unis d'ici la fin de 2026. Cette perte soulève une fois de plus des questions concernant la compétitivité de Nokia dans les réseaux mobiles. La firme avait raté le début du cycle 5G en raison de chipsets non compétitifs, et maintenant qu'elle semble avoir rattrapé son retard, la détérioration de l'économie et la hausse des taux d'intérêt pèsent sur les dépenses 5G alors que les opérateurs réduisent leurs investissements...

Parmi les derniers avis de brokers, Citi est repassé de 'acheter' à 'vendre' sur Nokia avec un objectif abaissé de 4,10 à 2,70 euros, tandis que la Société Générale reste à l'achat sur le groupe finlandais mais avec une cible qui passe de 4,50 à 3,90 euros.