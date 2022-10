Nokia : chute après des résultats jugés décevants

(Boursier.com) — Nokia creuse ses pertes en séance avec une action qui chute désormais de près de 10% à 4,3 euros. L'opérateur télécoms est sanctionné après un profit opérationnel inférieur aux attentes au troisième trimestre. La firme scandinave a enregistré sur la période un bénéfice opérationnel ajusté de 658 millions d'euros, en hausse de 3,9%, mais inférieur aux 702,6 ME attendus par les économistes. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,24 milliards d'euros, en hausse de 16% sur un an (6,03 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée est ressortie à 10,5% contre 11,7% un an plus tôt. Le groupe scandinave continue à viser des ventes nettes ajustées comprises entre 23,9 et 25,1 MdsE sur l'année avec une marge opérationnelle ajustée allant de 11 à 13,5%.

"Compte tenu de notre récent succès dans les nouveaux contrats 5G dans des régions comme l'Inde, qui devraient connaître une forte montée en puissance en 2023, nous pensons être fermement engagés sur la voie d'une surperformance du marché et d'une progression vers la réalisation de nos objectifs de marge à long terme", a tenté de rassurer le PDG Pekka Lundmark. "Nous pensons qu'il est plus important à long terme de protéger la valeur du portefeuille de brevets, plutôt que de se précipiter sur le calendrier".

Jefferies ('acheter') estime que les ventes ont été solides au troisième trimestre, tirées par la vigueur des segments des réseaux mobiles et les infrastructures de réseaux. La marge brute a été quelque peu décevante en raison des retards dans la signature de nouveaux accords de contrat de brevet avec Vivo et Oppo. L'analyste table néanmoins sur une remontée des marges dans l'ensemble du portefeuille de la société à l'avenir, y compris dans la division Technologies, après la signature de ces contrats de brevet.

Pour Citi ('acheter'), les résultats sont mitigés, avec des ventes plus fortes mais des marges plus faibles que celles modélisées par le consensus. Le manque est probablement dû à une modélisation incorrecte ; hors revenus d'Oppo et Vivo dans les modèles, les marges de Nokia au 3e trimestre auraient dépassé les attentes, estime la banque.