Nokia : ça s'annonce compliqué

(Boursier.com) — En baisse de 0,3% à 3,3 euros, Nokia évolue au plus bas niveau depuis plus de deux ans en Bourse. L'équipementier télécoms, qui a lancé un sévère avertissement fin juillet, ne devrait pas réaliser de miracle sur son troisième trimestre fiscal, dont la teneur sera dévoilée demain. La division réseaux 'core' est soumise à la pression continue des réductions de dépenses des opérateurs de télécommunications comme illustrée par la dernière publication d'Ericsson. Sur le trimestre clos, le consensus 'Bloomberg' attend un profit opérationnel ajusté de 545,2 millions d'euros pour des ventes nettes de 5,69 MdsE. La marge opérationnelle ajustée est anticipée à 9,17%.

JP Morgan ('surpondérer') explique que Nokia est confronté à la faiblesse des dépenses de télécommunications aux États-Unis, ce qui entraîne un affaiblissement des ventes de réseaux mobiles mais également une détérioration du mix de revenus. La société a également orienté sur l'exercice 2024 en supposant qu'elle signerait un accord de licence technologique avec Oppo et Vivo, mais les discussions avec les deux fournisseurs de smartphones n'ont toujours pas abouti. Sans accord, l'estimation des revenus pour le 4ème trimestre dans la division Technologies pourrait être abaissée.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') note pour sa part que la direction a déjà brossé un tableau pessimiste pour le deuxième semestre, après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'année fiscale en juillet. Le contexte est difficile sur le deuxième semestre et 2024 car les clients enregistrent une forte baisse de leurs investissements ; le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a diminué de 40% sur un an au deuxième trimestre et pourrait chuter d'une ampleur similaire au cours des prochains trimestres. Le secteur des infrastructures de réseaux s'avère également plus volatil que prévu, les clients étant affectés par les incertitudes macroéconomiques.

Fin juillet, Nokia a indiqué tabler désormais sur un chiffre d'affaires 2023 de 23,2 à 24,6 milliards d'euros et sur une marge d'exploitation ajustée allant de 11,5 à 13%.