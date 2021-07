Nokia bondit, va relever ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Nokia s'adjuge 4,5% à 4,8 euros à l'ouverture du marché. L'équipementier télécoms a indiqué s'attendre à revoir à la hausse ses prévisions de résultats pour cette année après une accélération de l'activité au deuxième trimestre. Il dévoilera le détail de sa nouvelle guidance le 29 juillet lors de la présentation de ses comptes semestriels.

"Nous progressons bien dans le cadre de notre plan en trois phases visant à atteindre une croissance durable et rentable et un leadership technologique, exposé lors de notre Capital Markets Day en mars. Notre performance au premier semestre en est la preuve, avec une bonne maîtrise des coûts, alors que nous avons également bénéficié de la vigueur de plusieurs de nos marchés finaux. Nous continuons à nous attendre à des vents contraires au second semestre, comme nous l'avons déjà souligné, mais notre performance au premier semestre constitue une bonne base pour l'ensemble de l'année", a déclaré Pekka Lundmark, président et CEO de Nokia.