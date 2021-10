Nokia bondit après un solide trimestre

(Boursier.com) — Nokia grimpe de 4,3% à 5,2 euros à l'ouverture du marché parisien alors que l'équipementier télécoms vient de présenter des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes grâce à la demande des opérateurs télécoms pour les services 5G et à son programme de réduction de coûts.

Le bénéfice opérationnel ajusté a bondi de 30% sur un an à 633 millions d'euros (509,4 ME de consensus) pour un chiffre d'affaires net de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 2%, et globalement en ligne avec le consensus. La marge opérationnelle ajustée ressort ainsi à 11,7%, contre 9,20% il y a un an, et 10,1% attendus.

"Au troisième trimestre, nous avons enregistré une croissance de 2% du chiffre d'affaires net à taux de change constant, malgré l'impact des vents contraires communiqués précédemment en Amérique du Nord pour les réseaux mobiles et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale", a déclaré le directeur général, Pekka Lundmark.

Nokia avait signalé que ses bénéfices seraient moins importants au second semestre 2021 en raison de difficultés liées à la pénurie de semi-conducteurs, à la perte de parts de marché et à l'obligation de baisser les prix sur le marché nord-américain très concurrentiel.

La firme scandinave a confirmé s'attendre à un chiffre d'affaires net pour 2021 compris entre 21,7 et 22,7 MdsE, avec une marge d'exploitation située dans le haut de la fourchette de 10 à 12%, relevée en juillet dernier.

"Nokia est en bonne forme et progresse plus vite que les estimations du marché dans de nombreux indicateurs de performance clés", a déclaré à 'Bloomberg' Kimmo Stenvall, analyste chez OP Group à Helsinki. Le rapport fait état de "résultats très solides, mais un peu assombris par les commentaires du PDG pour 2022, selon lesquels les pénuries de composants et l'inflation des coûts pourraient entraver le développement des bénéfices l'année prochaine".