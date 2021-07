Nokia : au plus haut depuis 2 ans

(Boursier.com) — Nokia remonte au plus haut depuis deux ans en bourse de Paris, à 5,30 euros, en progression de plus de 7%, alors que l'équipementier télécoms a publié un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestresupérieur aux prévisions et a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2021. Le bénéfice d'exploitation à périmètre comparable du groupe pour la période avril-juin a atteint 682 ME, contre 423 ME un an plus tôt. Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice allant de 400 à 410 ME...

L'évolution de la géopolitique et une forte réduction des coûts ont permis à Nokia de regagner du terrain dans la course internationale au déploiement de la 5G face à son rival suédois Ericsson, un an seulement après de la prise de fonctions du directeur général Pekka Lundmark. Nokia dit s'attendre désormais à un chiffre d'affaires net pour 2021 de 21,7 à 22,7 MdsE, contre une estimation précédente de 20,6 à 21,8 MdsE, avec une marge d'exploitation de 10 à 12%, contre 7% à 10% prévu précédemment...

"Nous progressons bien dans le cadre de notre plan en trois phases visant à atteindre une croissance durable et rentable et un leadership technologique, exposé lors de notre Capital Markets Day en mars... Notre performance au premier semestre en est la preuve, avec une bonne maîtrise des coûts, alors que nous avons également bénéficié de la vigueur de plusieurs de nos marchés finaux. Nous continuons à nous attendre à des vents contraires au second semestre, comme nous l'avons déjà souligné, mais notre performance au premier semestre constitue une bonne base pour l'ensemble de l'année", avait déclaré Pekka Lundmark, président et CEO de Nokia au début du mois. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan est repassé à 'surpondérer' sur le dossier avec un objectif de cours porté à 6,5 euros.