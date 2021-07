NN Group se renforce en Europe

(Boursier.com) — NN Group va acquérir les activités commerciales de MetLife en Pologne et en Grèce, pour un montant total de 584 millions d'euros. Cette opération permettra au groupe néerlandais de consolider sa position de leader sur ces marchés, en se renforçant dans le domaine de l'assurance vie et des pensions en Pologne, tout en créant la première compagnie d'assurance-vie en Grèce. NN s'attend à générer un retour sur investissement à deux chiffres avec cette opération et à générer un capital d'exploitation supplémentaire de 50 millions d'euros par an en 2024. La politique de dividendes et le programme de rachat d'actions de NN ne seront pas affectés par ces acquisitions.