NLB et KBC ont vendu leurs participations dans l'assureur vie NLB Vita à Sava Re

NLB et KBC ont vendu leurs participations dans l'assureur vie NLB Vita à Sava Re









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un processus commun, Nova Ljubljanska banka et KBC Assurances SA ont convenu de vendre leurs participations respectives dans l'entreprise commune slovène d'assurance vie NLB Vita, détenue à parts égales, à Sava Re, société mère du groupe Sava Insurance, l'un des trois principaux groupes d'assurance de la région Adriatique. Ce faisant, KBC se retirera complètement de la Slovénie, qui n'est pas un marché stratégique pour KBC. Dans le même temps, NLB a rempli son dernier engagement envers la Commission européenne, dans le cadre de la procédure relative aux aides d'État.

La transaction, qui devrait être conclue au deuxième trimestre de 2020, est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté comme suit : "Nous nous félicitons de l'accord conclu aujourd'hui avec Sava Re. Cette transaction, qui aura un impact négligeable sur les résultats de KBC Groupe, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de concentration sur nos marchés de base. En effet, nous nous concentrons sur les clients retail, les petites et moyennes entreprises et les midcaps en Belgique, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie et en Irlande. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de son nouveau propriétaire, NLB Vita pourra poursuivre avec succès le développement de ses activités."

Blaž Brodnjak, président du conseil d'administration de la NLB a souligné : "Il s'agit de la dernière étape sur notre chemin pour remplir tous les engagements imposés par la Commission européenne et d'une étape importante qui, en fin de compte, nous permettra de commencer à opérer et à être compétitifs sur le marché avec tout notre potentiel. Nous pensons avoir trouvé le bon partenaire stratégique pour NLB Vita qui lui permettra de continuer son succès commercial, prouvé par ses résultats et ses ventes efficaces. Comme c'était notre objectif depuis le début, NLB continuera à jouer un rôle dans cette histoire - notre vaste et compétitif réseau de distribution restera notamment le principal canal pour les produits NLB Vita. Tout cela apportera sans aucun doute une valeur ajoutée non seulement pour le nouveau propriétaire, mais aussi pour NLB Vita et, surtout, pour ses clients."