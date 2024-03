Nio : un plongeon qui s'explique à Wall Street ?

(Boursier.com) — Nio , le concepteur chinois de voitures électriques coté à Wall Street, qui a décroché de 37% cette année et de 43% sur un an, a annoncé des résultats financiers peu encourageants ce mardi. La perte nette annuelle du constructeur s'est même creusée, face à un rude environnement concurrentiel et une demande moins dynamique qu'espéré. Le déficit net s'élève à 5,4 milliards de yuans au quatrième trimestre, portant le déficit annuel à 20,7 milliards de yuans, soit environ 2,9 milliards de dollars. Nio a enregistré des ventes de 17,1 milliards de yuans pour le trimestre clos, à comparer à un consensus de 16,8 milliards de yuans. En 2024, le management entend donner la priorité aux objectifs commerciaux, améliorer les capacités et optimiser la gestion des coûts. Nio propose actuellement une gamme de SUV et berlines haut de gamme.

Les livraisons trimestrielles ont augmenté de 25% à 50.045 véhicules, alors que les livraisons pour l'ensemble de l'année ont été au nombre de 160.038. Nio prévoit d'expédier jusqu'à 33.000 voitures au premier trimestre. La marge brute pour le dernier trimestre 2023 était de 7,5%, contre 10% de consensus. Nio s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 10,5 et 11,1 milliards de yuans pour le trimestre en cours qui se terminera fin mars. Les analystes attendaient près de 16 milliards de yuans. Une fois de plus, Nio n'atteindrait donc pas, loin de là, les estimations de marché.