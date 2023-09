Nio trébuche à Wall Street sur une émission de convertibles

(Boursier.com) — Nio Inc, le Tesla chinois, perd 4% avant bourse à Wall Street, alors que le concepteur de véhicules électriques a annoncé une offre d'obligations convertibles d'un milliard de dollars. Les obligations séniors d'échéances 2029 et 2030 pourront donc être converties en titres, renforçant le bilan mais diluant les actionnaires existants. Bloomberg note que d'autres petits acteurs de l'automobile électrique cotés à Wall Street, Fisker et Nikola, avaient précédemment opté pour de tels financements dilutifs afin de lever des fonds et de financer leurs opérations pour l'heure très gourmandes en trésorerie.