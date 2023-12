Nio s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Nio , le constructeur chinois de véhicules électriques, coté à Wall Street, s'envole de 12% avant bourse alors que le groupe vient de signer un accord pour un investissement de 2,2 milliards de dollars avec CYVN Holdings, véhicule d'investissement basé à Abou Dabi. Cet investissement providentiel intervient alors que Nio, dont les revenus et résultats demeurent sous pression avec la guerre des prix lancée par Tesla, tente de se réorganiser en réduisant ses effectifs. Le deal devrait être scellé d'ici la fin du mois et porterait la participation de CYVN à plus de 20% du capital de Nio, suite à un investissement d'un milliard de dollars déjà effectué au mois de juillet. CYVN s'afficherait ainsi en principal actionnaire de Nio, dont le fondateur et CEO William Li conserverait tout de même un plus grand nombre de droits de vote. CYVN souscrirait à 294.000.000 actions ordinaires de catégorie A émises par Nio au prix de 7,50$ pièce. L'investisseur pourra nommer deux administrateurs au conseil de Nio.