Nio : le Tesla chinois s'effondre sur une attaque de Grizzly !

(Boursier.com) — Nio perd encore plus de 7% avant bourse à Wall Street après un déclin de 2,7% hier mardi. Le concepteur chinois de véhicules électriques, coté sur la place américaine, fait l'objet d'attaques virulentes de Grizzly Research, vendeur à découvert qui estime que le groupe jouerait à "des jeux comptables pour gonfler ses revenus et sa marge nette afin d'atteindre les objectifs". Répondant au rapport, Nio a jugé ces accusations "sans fondement et contenant de nombreuses erreurs, d'insupportables spéculations et des conclusions trompeuses". Le fabricant de voitures électriques entend faire des annonces additionnelles "en temps voulu" et considère une ligne de conduite appropriée pour protéger les intérêts de ses actionnaires...