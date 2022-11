Nio : le 'Tesla chinois' rassure un peu

(Boursier.com) — Nio Inc pointe légèrement dans le vert avant bourse à Wall Street. Le groupe vient de publier des résultats trimestriels mitigés et une guidance assez prudente. Les craintes majeures des investisseurs concernant le Covid-19 et la concurrence sont cependant en partie apaisées. Le groupe chinois coté à Wall Street a affiché sur le trimestre clos un déficit de 30 cents par ADR et des revenus de 1,83 milliard de dollars. Le consensus FactSet était de 14 cents de perte ajustée par ADR pour 1,8 milliard de dollars de revenus. La perte nette du troisième trimestre a été de 578 millions de dollars, alors que la perte ajustée a atteint 492 millions de dollars. Le groupe a livré 31.607 véhicules sur le trimestre clos, soit une progression de 29% en glissement annuel et une hausse séquentielle de 26% par rapport au précédent trimestre.

Le groupe envisage pour son quatrième trimestre fiscal des revenus logés entre 17,368 milliards de yuans et 19,225 milliards de yuans, soit 2,44 à 2,7 milliards de dollars. Cela représenterait une belle croissance de 75% à 94% en glissement annuel, mais ces chiffres demeurent inférieurs aux anticipations récentes de marché. Nio table sur des livraisons allant de 43.000 à 48.000 unités au quatrième trimestre, en hausse de 72 à 92%.