NIO : le Tesla chinois plonge en bourse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NIO , le 'Tesla chinois', concepteur local de véhicules électriques coté sur le Nasdaq, décroche de 6% avant bourse à Wall Street ce mardi. NIO estime que la pénurie de 'puces' affectera la production de véhicules électriques au second trimestre. William Li, directeur général du groupe, estime que les niveaux de production devront être ramenés à 7.500 unités par mois contre 10.000 au mois de février. La reprise du rythme de production est envisagée en juillet. Le potentiel pour 2022 est de 300.000 véhicules. A court terme, néanmoins, le groupe se montre prudent, après avoir livré 5.578 unités en février contre 7.225 en janvier. Le groupe prévoit de livrer 20.000 à 50.000 véhicules sur le trimestre, et anticipe jusqu'à 25.000 unités vendues. La perte T4 par action se situe à 0,93 RMB. Sur l'exercice clos, les ventes ont approché des 2,5 milliards de dollars (+108%), avec un quatrième trimestre de plus d'un milliard de dollars, en croissance de 133%.