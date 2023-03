Nio : le "Tesla chinois" n'électrise pas Wall Street

(Boursier.com) — Nio Inc, le constructeur chinois de voitures électriques, coté à Wall Street, n'affiche pas d'évolution avant bourse suite à sa publication financière trimestrielle. Pour son quatrième trimestre fiscal, les revenus ont dépassé les 16 milliards de yuans, soit 2,33 milliards de dollars, avec des livraisons record de 40.052 unités. Les revenus annuels représentent l'équivalent de 7,14 milliards de dollars, avec 122.486 voitures livrées. La perte nette s'est élevée à 5,8 milliards de yuans (839 millions de dollars) au quatrième trimestre 2022, pratiquement trois fois plus élevée qu'au quatrième trimestre 2021 et en augmentation de 41% par rapport au troisième trimestre 2022. Hors charges de rémunération fondée sur des actions, la perte nette ajustée (non-GAAP) a représenté 5,06 milliards de yuans (734 M$) au quatrième trimestre 2022, soit une augmentation de 190% par rapport au quatrième trimestre 2021. Bref, le groupe a quasiment triplé ses pertes, lors que le niveau de cash et équivalents à fin décembre ressortait à 6,6 milliards de dollars. La perte nette diluée par ADS a été de 51 cents, ou 44 cents sur une base ajustée.