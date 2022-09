Nio : le Tesla chinois chute après les résultats

(Boursier.com) — Nio Inc trébuche de 6% avant bourse à Wall Street, au plus bas de trois mois, suite à la publication d'une perte plus lourde que prévu et de perspectives mitigées. La perte nette pour le deuxième trimestre est ressortie à 2,26 milliards de yuans, environ 337 millions de dollars, contre 774 millions de yuans un an avant. Hors éléments, la perte ajustée par ADS a été de 1,34 yuan, contre -1,13 yuan de consensus FactSet. Les revenus totaux ont augmenté de 22% à 10,29 milliards de yuans, 1,54 milliard de dollars, ce qui dépasse en revanche les attentes de marché (consensus 9,8 milliards de yuans). Les livraisons unitaires ont progressé de 14% à 25.059 véhicules. La marge brute s'est contractée à 13%, contre 18,6% un an avant. Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit des revenus allant de 12,85 à 13,6 milliards de yuans, largement inférieurs aux attentes (16,4 milliards), pour des livraisons allant de 31.000 à 33.000 unités.

Steven Wei Feng, directeur financier du constructeur chinois de voitures électriques, voit le bon côté des choses et évoque "de solides résultats financiers" trimestriels, malgré d'"incroyables challenges" et la volatilité des coûts.